Подмосковный врач рассказала о влиянии татуировок и пирсинга на состояние кожи

Дерматовенеролог МОККВД Ася Габанукаева рассказала о влиянии татуировок и пирсинга на состояние кожи. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам врача, при создании татуировки могут возникнуть осложнения. Их причиной могут стать аллергические реакции на компоненты красок или инфекции. Кроме того, татуировки могут затруднять проведение некоторых медицинских манипуляций — к примеру, внутривенных инъекций.

Чаще встречаются осложнения при пирсинге. Это контактный аллергический дерматит, инфицирование, кровотечение, рубцевание, утрата вкуса, послеоперационный ларингоспазм.

Специалист добавила, что эти процедуры могут быть безопасны, если проводить их в проверенных салонах у квалифицированных мастеров, которые используют высококачественные материалы и следят за стерильностью инструментов.