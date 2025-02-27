Подмосковный врач рассказала, с какими начинками лучше есть блины на Масленицу

Блины на Масленицу лучше есть с ягодами, потому что они являются мощными источниками антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалениями, а также богаты витамином C и клетчаткой. Об этом рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова, передает Министерство здравоохранения Московской области.