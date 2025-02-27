Подмосковный врач рассказала, с какими начинками лучше есть блины на Масленицу
Врач Чиркова: блины с ягодами на Масленицу укрепят иммунитет
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Блины на Масленицу лучше есть с ягодами, потому что они являются мощными источниками антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалениями, а также богаты витамином C и клетчаткой. Об этом рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова, передает Министерство здравоохранения Московской области.
«Фисташки, грецкие орехи и семена подсолнечника — отличные источники белка, витаминов и полезных жиров. Орехи поддерживают ментальное здоровье, насыщают энергией, укрепляют сердце. В качестве начинки подойдет творог — богатейший источник белка и кальция, который является «строительной основой» организма», — сказала врач.
По ее словам, в блины также можно добавлять укроп, петрушку или грибы со шпинатом, которые также добавят блюду пользы. Для начинки также подойдут авокадо и рыба, которые поддержат здоровье сердечно-сосудистой системы, заключила Чиркова.
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