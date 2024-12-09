Подмосковный завод установил первые лифты с искусственным интеллектом

Серпуховский лифтостроительный завод установил первые восемь лифтов от Артемия Лебедева, которые оснащены искусственным интеллектом, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Кабины нового поколения ввели в четырех подъездах одного из ЖК Краснодара. Это пассажирский и грузопассажирский лифты, грузоподъемность которых составляет 400 килограммов и одну тонну соответственно.

Зеркала лифтов готовы к подключению к «умным» интерактивным функциям, в том числе со смартфона. На них могут отображаться направление движения, указание этажа, погода, график движения общественного транспорта и многое другое. Кроме того, лифты смогут делать пассажирам комплименты и предлагать им сделать селфи.

Стены и панели кабин выполнены из зеркальной нержавеющей стали в черном цвете. Полы — из керамогранита тоже черного цвета. В кабинах установлены камеры видеонаблюдения и дисплеи.