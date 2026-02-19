Подмосковным больницам передадут более 100 единиц оборудования для реабилитации

В Подмосковье в 2026 году для больниц закупят 110 единиц реабилитационного оборудования, включая аппараты для восстановления двигательной активности и координации движений, стресс-тест аппараты для оценки работы сердечно-сосудистой системы и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Технику закупят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье реабилитационные отделения работают в 42 медицинских организациях, благодаря чему за прошлый год восстановление после перенесенных заболеваний прошли более 140 тыс. человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на закупку новых аппаратов направят почти 170 млн рублей. Они поступят в 19 медучреждений, в том числе в Долгопрудненскую, Домодедовскую, Зарайскую, Клинскую и другие больницы.

