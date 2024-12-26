Подмосковным фермерам рассказали о новых правилах перемещения сельскохозяйственных животных

Минсельхоз России разработал новые ветеринарные правила перемещения сельскохозяйственных животных и кормов для них, они вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Согласно новым правилам, фермеры и скотоводы смогут перемещать скот и корм для них только при наличии ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Помимо этого, животные должны быть защищены от непогоды и травмирования, если их перевозят на большие расстояния. Оборудование, используемое для перемещения, должно быть легко очищаемым, моющимся и дезинфицируемым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.