Подмосковным компаниям расскажут об экспорте продуктов питания в Узбекистан

В следующую среду, 22 января, состоится онлайн-вебинар «Как оставаться актуальным на рынке Узбекистана: современные тенденции экспорта продуктов питания» от Российского экспортного центра, в котором могут принять принять участие подмосковные компании агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Участники смогут узнать о текущей ситуации в торгово-экономических отношениях Узбекистана и России, наиболее перспективных нишах для экспорта продуктов питания, и не только. Зарегистрироваться можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.

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