Подмосковным лесничим передали два новых трактора для технических работ
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В Подмосковье для лесничих закупили два новых трактора «Беларус», которые будут использоваться для лесотехнических работ, передает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Одна из машин оснащена передним лесным толкателем, вторая — погрузчиком и бревнозахватом. Тракторы оснащены техническими средствами контроля ГЛОНАСС.
Подобная техника используется для проведения в лесах санитарных рубок, подготовки почвы для посадки, прочистки просек, расчистки территорий от мусора, транспортировки древесины.
«Для таких работ мы и закупаем надежные и функциональные тракторы», - отметил председатель комитета Евгений Агулов.