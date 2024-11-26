Подмосковным пчеловодам рассказали о новых ветправилах по борьбе с нозематозом у пчел

В России разработали новый проект ветеринарных правил по профилактике и борьбе с нозематозом, который представляет опасность для пчел. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области со ссылкой на Министерство сельского хозяйства страны.

В ведомстве уточнили, что данное заболевание поражает среднюю кишку насекомых, из-за чего их семьи могут ослабнуть или погибнуть. Экономический ущерб от него может достигать 100%. В новом проекте перечислены общие характеристики нозематоза, требования к профилактике и диагностике заболевания, меры ограничения и отмены карантина при подтверждении нозематоза. Он может вступить в силу с 1 сентября 2025 года, и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.