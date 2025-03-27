Подмосковным пенсионерам увеличат социальную пенсию

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии подмосковных пенсионеров проиндексируют на 14,75%, после этого средний размер ежемесячной выплаты составит 15 456 рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Повышение социальных пенсий затронет почти 124 тыс. подмосковных жителей. Из них более 30 тыс. пенсионеров получают региональную доплату. Стоит обратить внимание, что индексация пройдет автоматически, обращаться с заявлением не нужно», — сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В ведомстве уточнили, что такая выплата положена гражданам, которые не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии, а также людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Если пенсия не доходит до уровня прожиточного минимума в регионе, жителям выплачивают региональную социальная доплату. В этом году прожиточный минимум пенсионера в регионе составил 16,6 тыс. рублей.

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