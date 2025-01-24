Подмосковным школьникам предложили поучаствовать в акселераторе на тему агропромышленных технологий

Школьникам Подмосковья предложили принять участие в новом сезоне акселератора «Стартап за партой». О мероприятии рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках акселератора ребятам расскажут, как запустить успешный стартап в области агропромышленных и финансовых технологий. Специалисты Россельхозбанка и «Сколково» выберут 15 самых перспективных проектов и обеспечат им индивидуальное сопровождение.

Принять участие в мероприятии могут жители в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта до 31 января. С 3 по 7 февраля будут отобраны лучшие проекты, после чего начнется работа участников с наставниками.

Подробная информация о мероприятии и условиях участия представлена на официальном портале проекта.