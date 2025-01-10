Подмосковным школьникам расскажут о кибербезопасности в области искусственного интеллекта

В понедельник, 13 января, подмосковным школьникам станет доступен новый «Урок цифры», подготовленный «Лабораторией Касперского», в рамках которого они смогут узнать о кибербезопасности в области искусственного интеллекта. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках урока участникам проекта расскажут об основах безопасного применения нейросетей, о том, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе и не только. Для них подготовят интерактивные задания, видеолекции и методические материалы. Ознакомиться с ними можно на сайте.

Проект организовали при поддержке Минпросвещения и Минцифры России, АНО «Цифровая экономика», АО «Лаборатория Касперского», партнерами выступили ключевые российские организации сферы информационных технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

*Возрастное ограничение 6+