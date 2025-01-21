Подмосковным водителям рассказали о дорожной обстановке утром

Загруженность подмосковных дорог утром во вторник, 21 января, оценивается в четыре балла, на них зафиксировано 945 тыс. автомобилей, что на 1,25% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Затруднения в движении в основном наблюдаются на дорогах, следующих в стороны Москвы. Сред них — трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Щелковское, Носовихинское, Каширское, Варшавское, Калужское, Киевское шоссе. Кроме того, пробки есть на Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность из-за возможной гололедицы, не нарушать скоростной режим и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.