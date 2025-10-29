Подольск получил новую технику для обслуживания водопроводной и тепловой сети. Обновление парка ведется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Так, МУП «Водоканал» Подольска передали две каналопромывочные машины. Они помогут оперативно устранять засоры, качественно прочищать ливневую канализацию и поддерживать стабильную работу городских сетей.

Также дежурным бригадам передали две новые «Газели». Они оборудованы инструментами, генераторами и гидравлическими станциями. Кроме того, ранее «Подольская теплосеть» получила новый экскаватор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о поступлении партии коммунальной техники, которую передали 32 муниципалитетам.