Подольск увеличил доходы от перераспределения земель более чем в два раза

В Подольске по итогам текущего года доходы от перераспределения земельных ресурсов выросли на 113%. Об этом заявил глава городского округа Григорий Артамонов в ходе профессионального часа, посвященного вопросам муниципального земельного контроля.

В Подмосковье с начала года более 3,3 тыс. человек перевели дачные дома в статус жилых, сообщили до этого в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Как отметил Артамонов, в 2025 году было реализовано 44 земельных лота, еще 8 выставлены на торги в декабре. На следующий год уже подготовлены 22 территории для вовлечения в оборот, формирование еще 35 участков запланировано в ближайшее время.

Власти также подвели итоги программы «Проверки Подмосковья»: за год было обследовано более 1,3 тыс. территорий, что составило 100% годового плана. Часть выявленных нарушений уже устранена, материалы по остальным направлены в судебные инстанции.

Отдельное внимание на совещании уделили вопросам выявления и вовлечения в налоговый оборот объектов капитального строительства, а также перспективам внедрения технологий ИИ для повышения эффективности земельного контроля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ликвидации незаконных нестационарных торговых объектов.