Подольские школьники познакомились с историей пионерии и комсомола
Экскурсию для школьников провели в музее-заповеднике «Подолье»
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В музее-заповеднике «Подолье» Подольска прошла образовательная программа для учащихся школы № 33. В ней приняли участие 20 пятиклассников.
До этого в музее провели экскурсию для активистов проекта «Активное долголетие» из Коломны.
В Музее исторических традиций поколений школьникам рассказали о пионерской и комсомольской организациях города. Также ребята познакомились с историей Подольска во время Гражданской и Великой Отечественной войны.
Кроме того, старший научный сотрудник музея Марина Панкратова, рассказала детям о купеческих династиях города.
