Подольские школьники познакомились с историей пионерии и комсомола

В музее-заповеднике «Подолье» Подольска прошла образовательная программа для учащихся школы № 33. В ней приняли участие 20 пятиклассников.

До этого в музее провели экскурсию для активистов проекта «Активное долголетие» из Коломны.

В Музее исторических традиций поколений школьникам рассказали о пионерской и комсомольской организациях города. Также ребята познакомились с историей Подольска во время Гражданской и Великой Отечественной войны.

Кроме того, старший научный сотрудник музея Марина Панкратова, рассказала детям о купеческих династиях города.

