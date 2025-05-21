Подольские школьники представили свои изобретения на выставке «Робостанция»

Подольские школьники представили свои изобретения на региональной выставке робототехники для инженерных классов в павильоне «Робостанция» на ВДНХ.

Участниками выставки стали учащиеся лицеев № 1 и № 5, а также гимназии имени Подольских курсантов.

В общей сложности на участие в выставке поступило более 50 заявок от ребят со всего Подмосковья. По числу поданных заявок Подольск вошел в число лидеров.

На выставке представлены обучаемые роботы, экосистемы, роботы-помощники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей области посетить указанную выставку и ознакомиться с изобретениями школьников региона.