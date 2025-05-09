Подольские школьники создали 3D-модель школьного патриотического музея
В Подольске создали 3D-модель патриотического музея
Фото: [t.me/podolskadm]
Ученики гимназии имени Подольских курсантов создали 3D-модель школьного патриотического музея, который был открыт в 1965 году. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
В экспозиции представлено свыше 1 тыс. предметов, найденных поисковиками и краеведами в местах проведения боев. Один из наиболее ценных экспонатов — учебная винтовка Мосина образца 1891 года.
Сейчас в музее проводится ремонт. Однако все желающие могут ознакомиться с экспозицией благодаря ее 3D-версии. Ее создали воспитанники IT-cube. Ребята вели эту работу с ноября прошлого года.
Ранее сообщалось, что школьники Подольска провели экскурсию на Поклонной горе.