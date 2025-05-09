Школьники Подольска провели экскурсию на Поклонной горе

Учащиеся школы № 24 Подольска провели на Поклонной горе экскурсию по коллекции школьного музея. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

В коллекции музея — предметы, связанные с историей города и секретного завода № 460, в том числе винтовки, множество фотографий, гимнастерка 1945 года.

Шестиклассник кадетского класса МЧС Егор Босиков недавно стал победителем областного конкурса «Мой музей». Он провел экскурсию вместе с другими учениками.

Ранее сообщалось, что в подольском сквере установили памятный знак в честь адвокатов-участников Великой Отечественной войны.