Подольские школы и предприятия собрали гуманитарную помощь для участников СВО

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

В Подольске до пятницы, 25 апреля, проходит общегородской сбор гуманитарной помощи «Подольск помогает», его приурочили к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В акции принимают участие школы и предприятия округа. Для военных собирают продукты питания, средства личной гигиены, инструменты и медикаменты. Так, например, сотрудники АО «ЗиО-Подольск» привезли в волонтерский центр аккумуляторы, бензопилы и обогреватели, центр социально-психологической помощи «Юность» — посылку с одеждой, ООО «Русский рыбный мир» — 54 коробки рыбных консервов.

«Наша школа не могла остаться в стороне. Собрали на фронт все самое необходимое: газовые баллоны, продукты и медикаменты», — поделился юнармеец, ученик 8Б класса школы № 18 им. Подольских курсантов Артем Молчанов.

В пресс-службе напомнили, что передать гумпомощь можно в волонтерский центр, расположенный на улице Ульяновых, 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.