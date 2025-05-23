Подольские спортсмены получили 13 золотых медалей на первенстве ЦФО по грэпплингу

Подольские спортсмены в составе сборной Подмосковья получили более десяти медалей по итогам первенства ЦФО по грэпплингу. Теперь они смогут побороться за победу на первенстве России, которое пройдет в Дагестане.

Так, участники из Подольска завоевали 13 золотых медалей. В состав команды вошли титулованные спортсмены, в том числе пятикратная чемпионка России и двукратная чемпионка мира Вероника Марущак.

Подмосковная команда получила также три серебряные и три бронзовые медали. В общекомандном зачете она заняла первое место среди 17 сборных ЦФО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил подольскую команду с победой в Единой школьной лиге.