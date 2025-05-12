Подольские спортсмены завоевали четыре кубка на соревнованиях «Меткий стрелок»

Спортсмены из Подольска завоевали четыре кубка по итогам соревнований «Меткий стрелок 2024-2025». Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Турнир прошел в ФСК «Заречье» в Климовске. В его рамках провели четыре этапа в восьми возрастных категориях. В результате подольские спортсмены получили четыре золотые медали.

В награждении победителей и призеров принял участие директор ФСК «Заречье», депутат подольского Совета депутатов Александр Дудкин. Всем участникам финального этапа вручили сувениры с символикой Дня Победы.

Ранее сообщалось, что в одном из поселков Подольска прошел масштабный патриотический праздник.