Подольский педагог вошла в число призеров регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям»
Педагог из Подольска заняла третье место на этапе конкурса «Сердце отдаю детям»
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
Советник директора и педагог дополнительного образования школы № 20 Елена Вдовина заняла третье место на региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Торжественное награждение прошло в Доме правительства Московской области. Она стала призером в номинации «Педагог дополнительного образования социально-гуманитарной направленности». В конкурсе приняли участие 485 педагогов дополнительного образования из 50 муниципалитетов, в финал вышли 45 сильнейших конкурсантов.
Региональный этап проводится ежегодно под эгидой Министерства образования Московской области. В программу вошли интервью, мастер-класс «Времен связующая нить» и импровизированный конкурс проектов «Лаборатория будущего».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.