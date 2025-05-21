Подольский педагог вошла в число призеров регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям»

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

Советник директора и педагог дополнительного образования школы № 20 Елена Вдовина заняла третье место на региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Торжественное награждение прошло в Доме правительства Московской области. Она стала призером в номинации «Педагог дополнительного образования социально-гуманитарной направленности». В конкурсе приняли участие 485 педагогов дополнительного образования из 50 муниципалитетов, в финал вышли 45 сильнейших конкурсантов.

Региональный этап проводится ежегодно под эгидой Министерства образования Московской области. В программу вошли интервью, мастер-класс «Времен связующая нить» и импровизированный конкурс проектов «Лаборатория будущего».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.