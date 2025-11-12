Подольским студентам рассказали о работе системы «Антисон»

В Подольске 30 студентов колледжей посетили подольское градообразующее транспортное предприятие на базе МАП № 5 АО «Мострансавто», где запустили пилотный проект по внедрению электронных путевых листов и начали тестировать «Антисон». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Эта система представляет собой автоматизированное решение для контроля состояния водителя. В мероприятии приняли участие студенты из областного современного колледжа, колледжа «РГУТИС», «Многопрофильного колледж № 1» и образовательной площадки № 1 Подольского колледжа имени А.В Никулина.

С приветственным словом к учащимся обратился депутат Совета депутатов Дмитрий Шилкин. Их познакомили с работой предприятия, рассказали о компании в качестве потенциального места трудоустройства.

«Мне очень понравилась экскурсия. Было интересно узнать, какие профессии востребованы в нашем округе, как устроена работа большого автопарка и какие технологии сегодня применяются в транспортной сфере», – сказала учащаяся второго курса колледжа «РГУТИС» Дарья Емельянова.

