Подольское предприятие поставило оборудование на российские и зарубежные АЭС

Подольское предприятие АО «НИИ НПО «ЛУЧ» поставило оборудование на российские и зарубежные атомные электростанции. Это термометрическая продукция. Всего было поставлено около 1,5 тыс. единиц продукции. До конца года планируется отгрузить более 3 тыс. единиц оборудования.

До этого в Министерстве энергетики Московской области сообщили, что в регионе состоится выставка техники и современного энергооборудования.

Оборудование от подольского предприятия необходимо для измерения температуры техники, металлоконструкций, жидких и газообразных сред.

«Положительная динамика развития отрасли, а также высокие темпы строительства и ввода в эксплуатацию строящихся блоков обязывают нас увеличивать темп изготовления оборудования», — отметил замдиректора отделения «Атомтерм» по производству Алексей Бугаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с молодыми учеными ОИЯИ. Многие из них заняты в мегасайнс-проекте NICA.