Подольское предприятие сократило энергопотребление более чем наполовину
Подольское предприятие сократило энергопотребление на 60% за счет модернизации
Фото: [администрация г.о. Подольск]
Металлообрабатывающее предприятие ООО «РС-ПРОФИ» в Подольске добилось значительного снижения энергозатрат благодаря модернизации, а именно — переходу на высокотехнологичное оборудование.
По данным администрации округа, компания сократила потребление электроэнергии на 60% без потери объемов производства. С начала 2024 года предприятие переработало свыше 60 тонн черной стали и 11 тонн алюминия.
Производство работает по принципу полного цикла — от разработки эскизов до выпуска готовой продукции. Среди клиентов компании значатся Министерство обороны и госкорпорация «Росатом».
Первый заместитель главы округа Владимир Кравцов обсудил с руководством предприятия перспективы сотрудничества, включая трудоустройство молодых специалистов. Сейчас компания ищет восемь операторов станков с возможностью обучения непосредственно на производстве.
«РС-ПРОФИ» работает с 2015 года, специализируясь на обработке черных и цветных металлов, нержавеющей стали и пластика. При всей мощности производства предприятие демонстрирует эффективные экологичные решения, а также регулярно пополняет штат сотрудников.
Ранее глава Подольска посетил муниципальное предприятие «Подольский троллейбус».