Подольское предприятие сократило энергопотребление более чем наполовину

Металлообрабатывающее предприятие ООО «РС-ПРОФИ» в Подольске добилось значительного снижения энергозатрат благодаря модернизации, а именно — переходу на высокотехнологичное оборудование.

По данным администрации округа, компания сократила потребление электроэнергии на 60% без потери объемов производства. С начала 2024 года предприятие переработало свыше 60 тонн черной стали и 11 тонн алюминия.

Производство работает по принципу полного цикла — от разработки эскизов до выпуска готовой продукции. Среди клиентов компании значатся Министерство обороны и госкорпорация «Росатом».

Первый заместитель главы округа Владимир Кравцов обсудил с руководством предприятия перспективы сотрудничества, включая трудоустройство молодых специалистов. Сейчас компания ищет восемь операторов станков с возможностью обучения непосредственно на производстве.

«РС-ПРОФИ» работает с 2015 года, специализируясь на обработке черных и цветных металлов, нержавеющей стали и пластика. При всей мощности производства предприятие демонстрирует эффективные экологичные решения, а также регулярно пополняет штат сотрудников.

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