Подозреваемых в грабеже мужчину и женщину задержали в Балашихе

В подмосковной Балашихе задержали 43-летнего местного жителя и его 45-летнюю знакомую, которые подозреваются в грабеже, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Преступление случилось в сквере на Пролетарской улице. Злоумышленники подошли к случайной женщине и попросили одолжить им двести рублей. Неравнодушная гражданка согласилась помочь и достала кошелек. В этот момент злоумышленник вырвал кошелек, а деньги, которые находились в нем, рассыпались. Наличность с земли подняла сообщница, после этого хулиганы скрылись. Сумма ущерба превысила десять тысяч рублей.

«Потерпевшая попыталась догнать их, однако мужчина пригрозил ей физической расправой, если она продолжит преследование», — добавила Татьяна Петрова.

Подозреваемые были оперативно установлены. Оба они уже имеют судимость за кражу и разбой. Возбуждено уголовное дело, злоумышленников заключили под стражу.