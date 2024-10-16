Подпольный швейный цех по пошиву спортивной одежды известного бренда выявили в Подмосковье

Сотрудники полиции УМВД России по Подольску пресекли деятельность незаконного производства текстильной продукции. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе отработки полученной оперативной информации сотрудниками уголовного розыска установлено, что уроженка одной из азиатских стран в подвале дома на арендуемом участке, расположенном в селе Покров, организовала нелегальное швейное производство спортивной одежды с использованием логотипа известной торговой марки», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские изъяли порядка 400 предметов одежды, 60 швейных машинок, трафареты с логотипами и тетради с записями о выпущенной продукции. Ущерб компании-правообладателю предварительно оценили в более чем 1,2 миллиона рублей.

На производстве работали 36 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии, у которых не было разрешения на осуществление трудовой деятельности. Помимо этого, они нелегально находились на территории страны. В отношении них были составлены административные протоколы по ст. 18.8 и 18.10 КоАП РФ. Почти всех работников выдворят за пределы России за нарушение миграционного законодательства, еще двоих — поместят в Центр временного содержания иностранных граждан в Егорьевске.

Оперативники также задержали женщину, которую подозревают в организации незаконной миграции. В отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 180 и ст. 322.1 УК РФ и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Деятельность нелегального цеха прекращена.

Ранее сообщалось, что патенты трудовых мигрантов в Подмосковье будут проверять с помощью специальной кнопки.