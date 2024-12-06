Подрядчика для строительства детского сада на Проектируемом проезде определили в Люберцах

На Проектируемом проезде в Люберцах продолжат возводить детский сад, рассчитанный на 560 мест, контракт на проведение работ заключили с ООО «СтройТрест-22». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Объект начали строить в 2023 году, однако, в июле этого года контракт с подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке. Новый подрядчик продолжит работы и возведет здание площадью 8,2 тысячи квадратных метров. В нем разместят групповые ячейки, медблок, пищеблок, залы для музыкальных и физкультурных занятий и другие помещения. Завершить работы планируют до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.