Подросткам Подольска рассказали о правилах безопасного использования электросамокатов

Подольским подросткам рассказали о правилах безопасного использования электросамокатов. Занятие провели сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в муниципальной администрации.

Так, ребята узнали о правилах дорожного движения для электросамокатов, важности использования защитного снаряжения, правилах безопасного поведения на дороге.

После теоретической части подростки применили полученные знания на практике.

«Подобные практические занятия формируют культуру безопасного поведения и помогают снизить число ДТП с участием электросамокатов», — отметили в пресс-службе администрации Подольска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по запуску двух участков дороги ЮЛА в июне.