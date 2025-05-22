Подросткам Подольска рассказали о правилах безопасного использования электросамокатов
В Подольске прошло занятие для подростков по безопасной езде на электросамокатах
Фото: [t.me/podolskadm]
Подольским подросткам рассказали о правилах безопасного использования электросамокатов. Занятие провели сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в муниципальной администрации.
Так, ребята узнали о правилах дорожного движения для электросамокатов, важности использования защитного снаряжения, правилах безопасного поведения на дороге.
После теоретической части подростки применили полученные знания на практике.
«Подобные практические занятия формируют культуру безопасного поведения и помогают снизить число ДТП с участием электросамокатов», — отметили в пресс-службе администрации Подольска.
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