Губернатор Подмосковья: в июне запустят еще два участка ЮЛА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проехал по одному из участков Южно-Лыткаринской автодороги от Ленинского округа до Лыткарино. Он сообщил, что на июнь запланирован ввод еще двух участков дороги.

«Первая развязка уже запущена. В июне сдаем еще одну — порядка 2 км, а также участок протяженностью более 11 км (от Володарского шоссе до Лыткаринской развязки на М-5 „Урал“). Строители делают свое дело. Мы очень стараемся и хотим закончить дорогу к концу года», — рассказал губернатор.

Участок от Каширского шоссе до трассы А-105 «Москва — в аэропорт Домодедово» сократит время в пути до аэропорта и обратно для жителей Видного на 20 минут. Еще один участок ЮЛА от Володарского до Новорязанского шоссе позволит обеспечить жителям Ленинского и Лыткарино прямой выезд на федеральную трассу М-5.

ЮЛА пролегает через пять округов Подмосковья. Ее общая протяженность составит около 45 км. Проект предусматривает строительство 11 развязок, 27 путепроводов, 10 мостов. Полностью завершат работы и соединят Каширское шоссе с М-5 «Урал» после того, как перенесут инженерные сооружения, примыкающие к дороге — два газопровода и четыре нитки нефтепровода.

«Московская область перегружена различными сетями. Все, что касается строительства дороги, — это большое количество переносов. Эту работу не видно, она не такая заметная, но зачастую самая сложная», — подчеркнул губернатор.

Ранее глава региона Андрей Воробьев проверил работу развязки между Каширским и Володарским шоссе.