Подросток погиб в результате ДТП в Балашихе

Молодой человек 2008 года рождения погиб в результате дорожной аварии в Балашихе. Обстоятельства трагедии устанавливаются, передает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел вечером в пятницу на Вешняковском шоссе в микрорайоне Салтыковка. На участке автодороги столкнулись два автомобиля, столкновение было лобовым.

В результате трое подростков, находившихся на пассажирских местах авто, получили травмы. Один из них скончался на месте.