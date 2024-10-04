Подросток погиб в результате ДТП в Балашихе
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Молодой человек 2008 года рождения погиб в результате дорожной аварии в Балашихе. Обстоятельства трагедии устанавливаются, передает ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел вечером в пятницу на Вешняковском шоссе в микрорайоне Салтыковка. На участке автодороги столкнулись два автомобиля, столкновение было лобовым.
В результате трое подростков, находившихся на пассажирских местах авто, получили травмы. Один из них скончался на месте.