Подстанцию скорой помощи в Михнево построили уже на 80%

Новую подстанцию скорой помощи в Михнево в Ступино откроют в начале 2026 года. Степень готовности объекта составляет уже 80%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Подстанция строится по госпрограмме за счет бюджетных средств. Это двухэтажное модульное здание, площадь которого составляет 2 тыс. кв. м.

На площадке трудятся 117 человек, задействованы семь единиц спецтехники. Сейчас рабочие окрашивают стены, устанавливают потолки, монтируют коммуникации, обустраивают проезды и тротуары.

Подстанция рассчитана на пять бригад в смену. В ней разместятся диспетчерская служба, комнаты отдыха, столовая, кабинеты для предрейсовых осмотров.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил мальчика, который получил травмы на детской площадке в Красногорске.