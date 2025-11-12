Губернатор Воробьев навестил мальчика, пострадавшего на детской площадке в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил девятилетнего Глеба, который пострадал на детской площадке в Красногорске и теперь проходит лечение в Детском центре имени Л. М. Рошаля. Об этом губернатор сообщил в своих социальных сетях.