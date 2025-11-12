Губернатор Воробьев навестил мальчика, пострадавшего на детской площадке в Красногорске

Губернатор Подмосковья навестил мальчика, пострадавшего на детской площадке

Губернатор Воробьев

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил девятилетнего Глеба, который пострадал на детской площадке в Красногорске и теперь проходит лечение в Детском центре имени Л. М. Рошаля. Об этом губернатор сообщил в своих социальных сетях.

«Состояние у Глеба тяжелое — операция шла шесть часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом», – написал Воробьев.

Он подчеркнул, что по данному факту возбудили уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры Московской области. Губернатор поблагодарил врачей за оперативность и профессионализм, а также пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  рассказал  о доходах врачей в Подмосковье.

Актуально
Подмосковье
Губернатор Московской области