Губернатор Воробьев навестил мальчика, пострадавшего на детской площадке в Красногорске
Губернатор Подмосковья навестил мальчика, пострадавшего на детской площадке
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил девятилетнего Глеба, который пострадал на детской площадке в Красногорске и теперь проходит лечение в Детском центре имени Л. М. Рошаля. Об этом губернатор сообщил в своих социальных сетях.
«Состояние у Глеба тяжелое — операция шла шесть часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом», – написал Воробьев.
Он подчеркнул, что по данному факту возбудили уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры Московской области. Губернатор поблагодарил врачей за оперативность и профессионализм, а также пообещал оказать семье всю необходимую помощь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.