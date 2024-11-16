Поисковый сезон «Вахты Памяти — 2024» закрыли в Подмосковье. Торжественная церемония прошла в государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике в Можайске и собрала более 700 активистов. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Как отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе, в этом сезоне поисковики нашли останки 388 воинов. Также удалось установить судьбу 19 человек. Всего в Подмосковье функционирует 113 поисковых организаций.

«Там состоит более трех тысяч человек, и каждый вносит лепту в сохранение исторической памяти о подвиге Героев, отдавших свою жизнь за Родину, причем, не только принимая участие в экспедициях по всей стране и за ее пределами, но и работая в архивах», - добавила министр.

Для поисковиков провели экскурсию по музейному комплексу. Также участники подвели итоги работы и обсудили планы на следующий сезон. Отличившимся активистам вручили награды.

Кроме того, в рамках церемонии родственникам пропавших бойцов передали архивные документы, рассказывающие о боевом пути их близких.