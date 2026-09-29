Подмосковным больницам передали оборудование для операций на суставах на сумму почти 160 млн рублей

Подмосковным больницам с начала 2026 года передали восемь единиц оборудования для проведения операций на суставах на сумму 158 млн рублей, в общей сложности в этом году учреждениям планируют передать 16 единиц артроскопического оборудования. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Современное оснащение позволяет врачам выполнять более широкий спектр операций на суставах и использовать передовые малоинвазивные технологии», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве подчеркнули, что техника позволяет выполнять малоинвазивные вмешательства с высокой точностью и расширяют возможности травматологов и ортопедов. Ее поставили в областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу, областной центр охраны материнства и детства, Каширскую, Щелковскую, Дубненскую, Реутовскую и Электростальскую больницы

Отметим, что медучреждения оснащают новым оборудованием по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.