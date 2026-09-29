Более 100 тыс. обучающихся Подмосковья отметили Всемирный день туризма

Более 112 тыс. обучающихся Московской области приняли участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню туризма. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В преддверии праздника советники директоров по воспитанию совместно со студентами профильных направлений учреждений СПО организовали для старшеклассников творческую лабораторию «Тур на 5 чувств». Ребята разработали концепции путешествий по родному краю, посвятив каждый день маршрута одному из пяти чувств. Студенты также попробовали себя в роли предпринимателей в деловой игре «Открой свое турагентство».

Кроме того, обучающиеся под руководством наставников создали мультимедийные туристические маршруты в рамках проекта «Туристический код малой Родины». Готовыми маршрутами и итогами реализации своих проектов ребята поделились в социальных сетях, чтобы рассказать другим об интересных местах и особенностях своих регионов.

Отметим, что Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром | РДЦ при поддержке Министерства просвещения РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.