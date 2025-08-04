Покраску около 45 тыс. элементов провели на дворовых территориях Подмосковья с начала года
Во дворах Подмосковья с начала года покрасили около 45 тыс. элементов
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье с начала года на дворовых территориях покрасили порядка 45 тыс. элементов. О ходе работ рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Наибольший объем работ провели в Пушкино. В этом округе за указанный период покрасили свыше 2,7 тыс. элементов. Около 2,5 тыс. элементов покрасили в Балашихе, порядка 2,4 тыс. — в Серпухове.
В большинстве случаев покраске подлежат металлические ограждения, деревянные заборы, элементы игровых площадок, а также скамейки и беседки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области в этом году планируется благоустроить 14 пешеходных зон.