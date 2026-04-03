Поликлинику для детей и взрослых открыли после капремонта в Волоколамске

«В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонтов учреждений здравоохранения. С начала года в регионе после капремонта открылись терапевтический корпус в Раменском, поликлиника в Осташево. Всего до конца года отремонтируем еще 15 стационаров и 11 поликлиник», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.