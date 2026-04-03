Поликлинику для детей и взрослых открыли после капремонта в Волоколамске
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Поликлинику для детей и взрослых открыли после капремонта в селе Осташево в Волоколамске. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Учреждение рассчитано на 140 посещений в смену. Медицинскую помощь здесь получают более 7 тыс. человек.
«В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонтов учреждений здравоохранения. С начала года в регионе после капремонта открылись терапевтический корпус в Раменском, поликлиника в Осташево. Всего до конца года отремонтируем еще 15 стационаров и 11 поликлиник», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
В поликлинике заменили инженерные коммуникации, выполнили внутреннюю отделку, организовали зоны ожидания приема врача, установили понятную навигацию и новую мебель. Также была создана доступная среда для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства поликлиники в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах.