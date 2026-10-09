Полип на голосовой складке: врачи МОНИКИ вернули пациентке голос

Врачи МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского вернули пациентке голос. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В отделение оториноларингологии обратилась женщина с жалобами на охриплость и быструю утомляемость голоса. Симптомы усиливались после длительной голосовой нагрузки, связанной с профессиональной деятельностью, и беспокоили ее около полугода.

Врачи провели эндоскопическое обследование гортани пациентки, а также исследовали колебания голосовых связок и в результате выявили полип на свободном крае правой голосовой складки. Доброкачественное образование размером 4×3 мм нарушало нормальную работу структуры гортани, из-за чего голос становился хриплым и быстро утомлялся.

«Полипы голосовых складок — частая проблема у людей с голосовыми профессиями: педагогов, артистов, дикторов. Распространенность среди них существенно выше, чем в общей популяции. Важно не лечить осиплость "вслепую", а проводить точную диагностику. Далее — микроларингоскопия, то есть операция на гортани с помощью микроскопа. Таким щадящим методом удалось удалить образование с минимальным воздействием на слизистую», — рассказал руководитель отделения оториноларингологии Виктор Егоров.

Пациентка успешно перенесла операцию, после чего прошла курс голосовой реабилитации. Женщина вернулась к работе с рекомендациями по ограничению нагрузки на голос в течение 2-х недель и продолжению терапии. Контрольные исследования через 3 месяца показали отсутствие рецидива.