Полицейские накрыли притон с проститутками, организованный в многоквартирном доме в Истре

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Истра пресекли организацию занятия проституцией в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на проспекте Генерала Белобородова. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Татьяна Петрова уточнила, что до этого в полицию поступило сообщение о том, что в этом помещении оказываются услуги интимного характера за денежное вознаграждение.

«Сотрудниками полиции по данному адресу после передачи денег за оказание интимных услуг клиентам задержаны две женщины в возрасте 34 и 45 лет, временно проживающих на территории Московской области», — добавила Петрова.

В отношении них составили протоколы об административном правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ. Кроме того, полицейские задержали 33-летнюю уроженку одной из республик Средней Азии, которую подозревают в организации незаконной деятельности, в отношении нее возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК РФ. Ей грозит заключение под стражу.

Ранее полицейские выявили наркопритон в подмосковном Жуковском.