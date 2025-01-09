Полицейские нашли почти килограмм наркотиков в машине двоих москвичей в Дмитрове

Сотрудники полиции в Дмитрове изъяли почти килограмм наркотиков у двоих жителей столицы, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Автомобиль злоумышленников остановили на трассе А-104 недалеко от поселка Икша. Во время досмотра машины правоохранители обнаружили обмотанный изолентой сверток. В нем находилось более 950 граммов наркотиков.

Мужчин задержали. Ими оказались двое москвичей в возрасте 36 и 37 лет. Они рассказали, что забрали наркотики в одном из СНТ городского округа и направлялись в столицу, чтобы распространить их. На мужчин завели уголовное дело и заключили их под стражу.