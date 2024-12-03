Полицейские в Наро-Фоминском округе задержали водителя автомобиля, в багажнике которого нашли наркотики

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Наро-Фоминскому округа задержали 37-летнего жителя Ногинска, которого подозревают в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что мужчина выезжал ночью с выключенными фарами из лесного массива вблизи деревни Таширово. В багажнике его автомобиля полицейские обнаружили четыре пакета с запрещенными веществами.

Задержанный сообщил, что их он забрал из тайника для последующего сбыта. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

В конце ноября полицейские задержали мужчину, создавшего нарколабораторию в Солнечногорске.