Полицейские задержали мужчину, создавшего нарколабораторию в Солнечногорске

Сотрудники Отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Солнечногорску задержали 49-летнего ранее судимого москвича, которого подозревают в незаконном культивировании наркосодержащих растений. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что в его частном доме в деревне Льялово была оборудована нарколаборатория. Сам задержанный сообщил, что планировал использовать запрещенные вещества для личного употребления. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 228 и ч.1 ст. 231 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что посылку с наркотиками для 64-летней жительницы Подмосковья задержали в Шереметьево.