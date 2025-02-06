Полиция Подмосковья задержала местного жителя, который в пьяной ссоре избил женщину

Полиция Подмосковья задержала жителя региона, который в ходе пьяной ссоры избил женщину. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в Домодедово. В одном из домов на улице Курыжова в микрорайоне Южный мужчина распивал с потерпевшей спиртное. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и злоумышленник избил женщину.

Потерпевшая 1997 года рождения получила травмы и была госпитализирована. Мужчину задержали. Им оказался житель Люберец 1988 года рождения. На него завели уголовное дело. Сейчас гражданин под стражей.