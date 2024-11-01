Полиция Подмосковья задержала мошенника, обманувшего пенсионерку на полмиллиона рублей

Сотрудники подмосковной полиции задержали безработного жителя Санкт-Петербурга за мошенничество на полмиллиона рублей, передает ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась жительница Химок в возрасте 85 лет. Женщине позвонил якобы сотрудник банка, который заверил ее в том, что мошенники пытаются похитить ее денежные средства. Чтобы сохранить деньги, пенсионерка должна была снять их и передать курьеру.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Задержанный мужчина дал признательные показания. В настоящее время он находится под стражей.