Полиция Подмосковья задержала таксиста, который похитил у клиента имущество почти на 2 млн руб.

Сотрудники полиции Подмосковья задержали таксиста, который похитил у клиента из Барвихи сумку с имуществом и деньгами. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился местный житель в возрасте 36 лет. Мужчина рассказал, что забыл в такси сумку с вещами и деньгами, и водитель похитил ее. Общая сумма ущерба составила почти 2 млн руб.

Таксиста задержали. Им оказался уроженец Саратовской области в возрасте 40 лет. На мужчину завели уголовное дело. Часть похищенного изъяли и вернули владельцу.