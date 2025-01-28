Полиция Подмосковья задержала таксиста, который похитил у клиента имущество почти на 2 млн руб.
Таксист похитил у клиента из Барвихи сумку с деньгами
Фото: [ГУ МВД России по МО]
Сотрудники полиции Подмосковья задержали таксиста, который похитил у клиента из Барвихи сумку с имуществом и деньгами. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
В полицию обратился местный житель в возрасте 36 лет. Мужчина рассказал, что забыл в такси сумку с вещами и деньгами, и водитель похитил ее. Общая сумма ущерба составила почти 2 млн руб.
Таксиста задержали. Им оказался уроженец Саратовской области в возрасте 40 лет. На мужчину завели уголовное дело. Часть похищенного изъяли и вернули владельцу.