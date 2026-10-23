Смартфон может мешать ребенку учиться читать: как технологии отражаются на результатах тестов

Дети младшего школьного возраста, у которых есть собственный мобильный телефон, в среднем хуже справлялись с тестами на понимание прочитанного, пишет FODMAP Everyday со ссылкой на исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в журнале Behavioral Sciences. При этом само присутствие включенного телефона на столе во время короткого теста почти не влияло на результат.

В исследовании участвовали 106 учеников третьих и шестых классов. Они проходили короткие стандартизированные тесты на чтение, а у части детей телефон во время одного задания лежал рядом, а во время другого его убирали.

Разницы почти не оказалось: с телефоном дети правильно отвечали примерно на 89% вопросов, без него — на 87%. Однако при сравнении всей группы владельцы личных телефонов в среднем показывали более низкие результаты по чтению.

Авторы предполагают, что проблема может быть не в разовом отвлечении, а в привычках, которые формируются со временем. Смартфон способен отнимать время у чтения и дробить внимание, хотя само исследование этого напрямую не доказало.

Интересный результат получили среди детей из семей, где дома говорили не по-английски. У них раннее использование переписки и мобильных игр иногда было связано с лучшими результатами по английскому чтению.

Авторы подчеркивают, что исследование небольшое и показывает лишь связь, а не причинно-следственную зависимость. Чтобы понять, действительно ли раннее владение смартфоном ухудшает навыки чтения, нужны длительные наблюдения за детьми.