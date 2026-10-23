В Подмосковье вынесли приговор по делу о незаконном обороте наркотиков

Железнодорожный городской суд с учетом позиции заместителя прокурора Московской области Сергея Панина вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчины по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства в июне 2026 года он совместно с соучастниками хотел сбыть крупную партию наркотического средства на территории Московского региона. Для этого он прибыл на участок местности, расположенный в городе Балашиха, где забрал из «тайника» по полученным от соучастника координатам запрещенные вещества. Сотрудники правоохранительных органов пресекли его деятельность и изъяли наркотики из незаконного оборота. Суд назначил виновному девять лет и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.