Против порноактрисы Ольги Мур завели уголовное дело о порнографии

ren.tv: против 40-летней порноактрисы Ольги Мур возбудили уголовное дело

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

В московский суд поступило уголовное дело против 40-летней Ольги Мур (настоящее имя — Ольга Зубкова), сообщает РЕН ТВ. Бывшую порноактрису и блогера обвиняют в распространении порнографических материалов. Первое слушание по делу назначено на 28 октября.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 242 УК РФ. Эта статья касается незаконного изготовления и оборота порнографических материалов. Мур может грозить от двух до шести лет лишения свободы.

Кроме того, суд может запретить осужденной заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет. Сейчас Ольга находится под подпиской о невыезде.

Ольга Мур — личность неординарная. По образованию она юрист. Около 16 лет женщина работала мастером маникюра. При этом она участвовала в конкурсах красоты: побеждала в международном финале конкурса «Ты уникальная» в категории «Миссис» и получала титул «Миссис Москва».

Позже Ольга запускала медиапроекты. В частности, вместе с комиком Богданом Кузнецовым она вела шоу «Теория любви» на YouTube. Также Мур вела блог, посвященный флирту и отношениям.

Ранее сообщалось, что экс-участницу «Дома-2» Анастасию Брагину приговорили к условному сроку за прогулку без одежды в Москве.

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