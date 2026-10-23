Норвежский журналист уверен, что Швеция вынуждена будет допустить российских лыжников

Журналист Сальтведт: «Уверен, Швеция в итоге примет российских лыжников»

Культура и спорт

Фото: [ФЛГР]

Известный норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт в разговоре с РИА Новости высказался на тему допуска российских лыжников.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила допуск российских лыжников в нейтральном статусе. Однако из Швеции пришла новость, что оргкомитет чемпионата мира ищет способы, чтобы исключить участие россиян.

Сальтведт признался, что в Норвегии решение FIS о допуске россиян не слишком популярно, но в стране решили следовать принятым правилам. Журналист уверен, что и Швеция в итоге пойдет по тому же пути.

«Если бы они хотели отказать российским нейтральным лыжникам во въезде в свою „страну, они должны были сделать это прошлой зимой. Коростелев и Непряева соревновались в Фалуне в марте. Так что я совершенно уверен в том, что даже Швеция в конечном итоге примет нейтральных российских лыжников“, — сказал Сальтведт.

Ранее в FIS подтвердили, что Россия сохранит ту квоту на участия в соревнованиях, которая у нее была до отстранения.

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